Источник: у Рэшфорда осталось всего два варианта для ухода из «Манчестер Юнайтед» этой зимой

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда осталось совсем немного вариантов с уходом из команды этой зимой, утверждаетУ нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда осталось совсем немного вариантов с уходом из команды этой зимой, утверждает The Independent.
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