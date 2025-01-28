Источник: у Рэшфорда осталось всего два варианта для ухода из «Манчестер Юнайтед» этой зимой

У нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда осталось совсем немного вариантов с уходом из команды этой зимой, утверждаетУ нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда осталось совсем немного вариантов с уходом из команды этой зимой, утверждает The Independent.