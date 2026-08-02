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Рукоделие и кондитерка вышли в лидеры хобби-бизнеса в России

Рукоделие и кондитерка вышли в лидеры хобби-бизнеса в России

Бизнес вокруг увлечений в России не просто растет, а качественно меняется. И главный драйвер этих изменений — доступные цифровые инструменты, говорится в исследовании ЮKassa, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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