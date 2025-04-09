Не хотела вообще эту тему трогать, но вот достало. Достало нытьё в сети про "отказников Шереметьево"...

Люди, которые пытаются въехать в Россию через третьи страны после того, как пожили там, попользовались их социалкой, почувствовали, что там запахло жареным и скоро всем социальным благам "цветущего Запада" придет закономерный конец, особенно в отношении "беженцев" из Украины, решили, что пора присесть на российскую социалку, несмотря на то, что ещё вчера постили про ту самую Россию всякую хреномундию и лайкали оскорбительные для русских людей посты.