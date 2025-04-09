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Не хотела вообще эту тему трогать, но вот достало. Достало нытьё в сети про "отказников Шереметьево"...

Не хотела вообще эту тему трогать, но вот достало. Достало нытьё в сети про "отказников Шереметьево"...

Люди, которые пытаются въехать в Россию через третьи страны после того, как пожили там, попользовались их социалкой, почувствовали, что там запахло жареным и скоро всем социальным благам "цветущего Запада" придет закономерный конец, особенно в отношении "беженцев" из Украины, решили, что пора присесть на российскую социалку, несмотря на то, что ещё вчера постили про ту самую Россию всякую хреномундию и лайкали оскорбительные для русских людей посты.

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Комментарии
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Александр Петров
Многие едут домой, а не конкретно в какую-то область, из-за закрытия границ Украиной! Не было б войны Никто не ехал никуда! Все были бы на своих местах... А вот &quot;ценным специалистам&quot; -ковровая дорожка и надпись&quot;Добро пожаловать! &quot;
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