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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики V Rising позволят игрокам играть на старых версиях игры

Разработчики V Rising позволят игрокам играть на старых версиях игры

Разработчики V Rising позволят игрокам играть на старых версиях игрыС каждым обновлением разработчики V Rising вносят серьезные изменения в системы, характеристики, юнитов и карту, которые делают игру принципиально несовместимой с сохранениями предыдущих версий.

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