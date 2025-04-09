Разработчики V Rising позволят игрокам играть на старых версиях игры

Разработчики V Rising позволят игрокам играть на старых версиях игрыС каждым обновлением разработчики V Rising вносят серьезные изменения в системы, характеристики, юнитов и карту, которые делают игру принципиально несовместимой с сохранениями предыдущих версий.
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