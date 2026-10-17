17 октября с пригородного вокзала Челябинска отправился тематический поезд Южно-Уральской железной дороги, пассажиры которого проведут день в Миассе на экскурсиях по музеям и знаковым местам, посетят дом купца Смирнова, а также примут участие в бале с историческими танцами и обеде «по-императорски».