17 октября с пригородного вокзала Челябинска отправился тематический поезд Южно-Уральской железной дороги, пассажиры которого проведут день в Миассе на экскурсиях по музеям и знаковым местам, посетят дом купца Смирнова, а также примут участие в бале с историческими танцами и обеде «по-императорски».
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