В Кировграде направлено в суд дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения

МОтд МВД России Кировградское BrisperДознаватели Кировграда передали в суд уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Верхнего Тагила, задержанной за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщили изданию в пресс-службе МВД Кировграда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии