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В Кировграде направлено в суд дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения

В Кировграде направлено в суд дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения

МОтд МВД России Кировградское BrisperДознаватели Кировграда передали в суд уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Верхнего Тагила, задержанной за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщили изданию в пресс-службе МВД Кировграда.

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