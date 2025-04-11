В одежде и без: фотограф из Германии раздевает моделей в привычной для них обстановке

Когда София Фогель (Sophia Vogel) из Берлина приходит в гости к своим будущим моделям, первым делом она спрашивает про их хобби: «Что вам нравится делать больше всего?» Увлечения у людей, попавших в объектив немки, самые разные: от йоги до дегустации вин.