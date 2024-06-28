Анонс нового сборника ремастеров? Konami сообщила, что сегодня будет раскрыта “свежая информация о серии Metal Gear”Удивительно, но ранним утром Konami анонсировала Metal Gear: Production Hotline 01, в котором новая информация о серии будет раскрыта непосредственно от разработчиков, и очень вероятно, что главным героем станет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.