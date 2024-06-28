НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Анонс нового сборника ремастеров? Konami сообщила, что сегодня будет раскрыта “...

Анонс нового сборника ремастеров? Konami сообщила, что сегодня будет раскрыта “...

Анонс нового сборника ремастеров? Konami сообщила, что сегодня будет раскрыта “свежая информация о серии Metal Gear”Удивительно, но ранним утром Konami анонсировала Metal Gear: Production Hotline 01, в котором новая информация о серии будет раскрыта непосредственно от разработчиков, и очень вероятно, что главным героем станет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх