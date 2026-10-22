В Евросоюзе понимают, что им придётся найти представителя для переговоров с Россией, пишет Politico. «Европейские правительства всё больше осознают, что вскоре им, возможно, придётся назначить кого-то, кто будет вести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о мирном урегулировании конфликта на Украине», — говорится в публикации.
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