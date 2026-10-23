Право на льготное трудоустройство должны получить участники СВО, граждане, которые содействовали выполнению задач проведения спецоперации Для российских компаний с численностью сотрудников более 35 человек предложили установить обязательную квоту на трудоустройство участников специальной военной операции в размере от 2 до 4%.