Балерина Анастасия Волочкова отказалась судиться с Пенсионным фондом. Об этом сообщает РИА Новости. В октябре 2024 года Мещанский суд Москвы отказался рассматривать иск Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду.
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