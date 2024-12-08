Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летием

Владимир Путин направил поздравления народной артистке СССР Алисе Фрейндлих в честь её 90-летия.В своём поздравлении глава государства отметил, что актриса любима миллионами зрителей как в России, так и за её пределами.
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