Власти оценили вероятность обрушения треснувшего дома в Подмосковье

Специалисты не выявили угрозы обрушения жилого дома в городе Пересвет в Подмосковье. Об этом глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил в своем Telegram-канале, представив предварительные результаты проверки конструкций.
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