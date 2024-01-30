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Власти оценили вероятность обрушения треснувшего дома в Подмосковье

Власти оценили вероятность обрушения треснувшего дома в Подмосковье

Специалисты не выявили угрозы обрушения жилого дома в городе Пересвет в Подмосковье. Об этом глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов сообщил в своем Telegram-канале, представив предварительные результаты проверки конструкций.

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