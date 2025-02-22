❗️США помимо редкоземельных металлов хотят получить от Украины ее нефть и "все, что угодно" для компенсации выделенных ей средств, — Трамп.
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❗️США помимо редкоземельных металлов хотят получить от Украины ее нефть и "все, что угодно" для компенсации выделенных ей средств, — Трамп.
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