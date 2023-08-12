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Камил Гаджиев: «Минеев подерется в сентябре с экс-чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо. Считайте это анонсом»

«Владимир Минеев подерется в сентябре с Рафаэлем Карвальо. Помните его? Он же бывший чемпион Bellator, кикбоксер.

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