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Жители Петербурга ежегодно выбирают остров Хайнань для жаркого отдыха

Жители Петербурга ежегодно выбирают остров Хайнань для жаркого отдыха

Аналитики отметили высокий интерес петербургских туристов к направлению в Азии. Спрос путешествий на остров Хайнань увеличился на 30%.

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