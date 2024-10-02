Реставратор из Енисейска показала, как восстанавливает дорогие иконы зубочисткой

Икону написали в 1773 году В лабиринте служебных коридоров Енисейского музея-заповедника, как в образцовой больнице — чисто, на вид стерильно; переступать за порог кабинетов в верхней одежде настрого запрещают.
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