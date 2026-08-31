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Царьград

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Скотт Бессент обвинил Карни в ущербе для канадского народа

Скотт Бессент обвинил Карни в ущербе для канадского народа

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил премьер-министра Канады Марка Карни в игнорировании интересов канадцев ради своей Либеральной партии на фоне торговых споров.

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