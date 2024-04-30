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Наша база в Душанбе под угрозой: Таджикистан пошел на сближение с британцами. Чем ответит Россия?

Наша база в Душанбе под угрозой: Таджикистан пошел на сближение с британцами. Чем ответит Россия?

Вчера 24K прочитали События, произошедшие чуть более месяца назад в «Крокус Сити Холле», оставили неизгладимый след в отношениях России и Таджикистана.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Ну что же... Великобритания еще   не пробовала среднеазиатского нашествия. Пусть попробует. Может быть, наконец, подавится.
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14 час.
А
Александр
А наш посол куда посол? А МИД - аналог ТАСС с его заявлениями?
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14 час.
Алатырка
Для начала-давайте отправим всех таджиков, получивших наши паспорта-вмнсие с о шлюхой-поэтэссой, спровоцировавшей убийство русских в 90е. Перекроем все финансирование, и посмотрим, как они себя будут чуствовать
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13 час.

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