Аэропорт Сочи назвал речь журналиста Бабаяна "крайне некомпетентной"

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" резко высказался после опоздания семьи сына на рейс.Аэропорт Сочи планирует обратиться в соответствующие органы с просьбой проверить заявления Георгия Бабаяна, прозвучавшие в эфире радиостанции "Говорит Москва".