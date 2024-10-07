Аэропорт Сочи назвал речь журналиста Бабаяна "крайне некомпетентной"

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" резко высказался после опоздания семьи сына на рейс.Аэропорт Сочи планирует обратиться в соответствующие органы с просьбой проверить заявления Георгия Бабаяна, прозвучавшие в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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