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Аэропорт Сочи назвал речь журналиста Бабаяна "крайне некомпетентной"

Аэропорт Сочи назвал речь журналиста Бабаяна "крайне некомпетентной"

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" резко высказался после опоздания семьи сына на рейс.Аэропорт Сочи планирует обратиться в соответствующие органы с просьбой проверить заявления Георгия Бабаяна, прозвучавшие в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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