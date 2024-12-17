Бывшая жена футболиста Кокорина показала фигуру в бикини

Фото: Соцсети Дарья Валитова, экс-гражданская жена российского нападающего кипрского клуба «Арис» Александра Кокорина, поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram новой фотографией, на которой она позирует в серебристом мини-бикини, лежа на шезлонге.