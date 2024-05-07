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Военнослужащие Ракетных войск поздравили ветерана ВОВ персональным концертом

Военнослужащие Ракетных войск поздравили ветерана ВОВ персональным концертом

Артисты Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» и военнослужащие Командования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) устроили персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны Василия Фоменко, чтобы поздравить его с наступающим Днем Победы.

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