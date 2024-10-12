Нападающий "Тампы" Кучеров повторил редкий рекорд НХЛ 1922 года

Российский нападающий "Тампы-Бэй Латйнинг" Никита Кучеров оформил хет-трик в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2024/25 против "Каролины Харрикейнз" за последние десять минут игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии