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Пророчество Иеремии и вино из Самарии: подарок главе МИД Словении

Пророчество Иеремии и вино из Самарии: подарок главе МИД Словении

На торжественной церемонии открытия посольства Израиля в Любляне глава МИД Гидеон Саар и глава регионального совета Шомрон Йоси Даган вручили министру иностранных дел Словении Тоне Кайзеру бутылку … .

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