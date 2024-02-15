Работа на складе, как участие в шахматной партии: все на своих местах, но при этом в постоянном движении Организация питания детей в школах и детских садах – это многоэтапный и сложный процесс, где каждый шаг, от производства продуктов до сервировки на столе, строго контролируется и многократно тщательно проверяется.
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