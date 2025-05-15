Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Этот жопошник явно идиотМинистр иностранн...
  • Юрий Дмитриев
    Да, Зеленский не того полета, и не имеет никакого веса, чтобы встречаться с Путиным. А войну надо прекращать с позици...Россия снова побе...
  • Игорь Прийма
    Просроченный, нелегетимный, наркозависимый паяц "ждёт в Стамбуле" главу СУПЕРДЕРЖАВЫ --- это полный пипец, край ! Хох...Россия снова побе...

За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник

За всё надо платить, а за глупость и тупость тройной ценник

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН С 2022 года над Европой носится клич: “Свобода от российских энергоносителей!” Особенное усердие в напряжение глотки проявляют самые жадные до халявных энергоносителей - прибалтийские сявки.

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ruslava Митькина
😜
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