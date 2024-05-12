"Переплюнули любую оргию или шабаш": Захарова показала Евровидение под музыку с бала сатаны

ТН

Татьяна Недогреева

В чужом глазу и соринку найду, а в своем и бревна не вижу. У нас свое евровидение. То голые вечеринки, то баба на глазах у всех рабочих завода под музуку песни о дорогай заводской проходной, догола раздевается. И ни один рабочий не плюнул и не ушел. Только С.Михалков обратил на это внимание. И так кругом . Кого мы- то в своей стране воспитали за 30 лет?