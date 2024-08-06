Стало известно о длительной подготовке Украиной атаки на ЧВК «Вагнер» в Мали

Будь в курсе✴

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с 2023 года планировал атаку на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали.