Квантовая распутанность: Как новые формулы помогут распутать квантовую запутанность?

«Жуткое действие на расстоянии» — так Альберт Эйнштейн однажды окрестил квантовую запутанность, явление, в котором две частицы, связанные общей судьбой, сохраняют эту связь независимо от расстояния между ними.
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