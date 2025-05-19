Депутат Верховной Рады: Украине не хватает желающих воевать с лета 2022 года, когда началась «бусификация»

Украинские депутаты продолжают критиковать насильственные способы мобилизации граждан в армию, получившие в народе название «бусификация», так как людей силой заталкивают в микроавтобусы (по-английски bus).
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