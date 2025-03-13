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Срочно! Запад в ужасе от Путина в военной форме: наемники - это террористы, врагов надо добить

Срочно! Запад в ужасе от Путина в военной форме: наемники - это террористы, врагов надо добить

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, где провёл совещание с Генеральным штабом. Он подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки разгромить украинские силы, окопавшиеся в регионе, и полностью освободить территорию.

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