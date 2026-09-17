КПРФ предложила освободить многодетные семьи и ветеранов от взносов на капремонт

Сейчас неработающие пенсионеры и инвалиды старше 70 лет получают компенсацию взносов на капремонт в размере 50%, многодетные семьи не имеют федеральной компенсации, хотя такие меры есть в некоторых регионах.
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