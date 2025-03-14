Смогли! Как Антарктида становится русской лабораторией будущего

В Антарктиде на всех пяти российских круглогодичных станциях появилась мобильная связь. Зачем это нужно, что ищут полярники под трёхкилометровым слоем льда в озере Восток и какие ещё секреты хранит Южный полюс земли? В студии «Время – вперёд!» я, Юлия Шустрая, и сейчас я расскажу обо всём быстро и без воды.
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