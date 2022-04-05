Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 6324362 Елен
    да, вводите что хотите)сами подохните быстрей))а, евро ваш исчезнет в небытие)))фашисты и убийцы)ЕС может расширит...
  • W357 Ц753W357
    Значит и цена поднимется на эту самую пошлину платить все равно гейропе.В ЕС изучают возм...
  • Meerflieger
    Грубо говоря отобрали магазин, торгующий газом... А где товар брать будут?   🤔😃Gazprom Germania ...

Рейтер пишет, что США не разрешат проводить долларовые платежи по долгу РФ в своих банках

Рейтер пишет, что США не разрешат проводить долларовые платежи по долгу РФ в своих банках

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства финансов США пишет, что американское ведомство не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх