Рейтер пишет, что США не разрешат проводить долларовые платежи по долгу РФ в своих банках

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства финансов США пишет, что американское ведомство не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя министерства финансов США пишет, что американское ведомство не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.
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