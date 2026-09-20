РАДИМОВ: На старом багаже у «Балтики» не получается, им надо со своим модным тренерским штабом что-то придумывать. А у Карседо сработала чуйка

«К «Балтике» просто все приноровились. Если ты не уступаешь в борьбе и делаешь всё правильно со стандартами против калининградцев, то у тебя шансов много, - поделился бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов.
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