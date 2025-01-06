Президент Аргентины Хавьер Милей совершил «экономическое чудо»: вот что происходит в стране через год его правления.

Президент Аргентины Хавьер Милей был избран чуть больше года назад. REUTERS Совсем скоро - 20 января - Дональд Трамп снова окажется в Белом доме и положит руку на рычаг управления американской экономикой.
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