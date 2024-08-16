Архречпорт присоединился к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области

В региональное отделение Российского Красного Креста накануне приехали два автобуса Архангельского речного портаВ этих коробках находятся десятки предметов бытовой техники, одноразовая посуда и средства личной гигиены.
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