В России могут ввести разрешительный порядок вывоза необработанного алюминия Как следует из проработок правительства, вывоз необработанного алюминия из России может быть переведён на разрешительную основу.
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В России могут ввести разрешительный порядок вывоза необработанного алюминия Как следует из проработок правительства, вывоз необработанного алюминия из России может быть переведён на разрешительную основу.
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