Враги стеклянными глазами, дед с гранатомётом: Русский штурмовик рассказал, что творится на фронте

Русский штурмовик, лейтенант Владимир Семёнов рассказал, что творится на фронте. Его подразделению противостояли враги со стеклянными глазами, а в боях он видел дела с гранатомётом, бившего по украинским танкам.
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