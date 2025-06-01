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Царьград

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Из-за заморозков 2-3 июня по Забайкальскому краю дали экстренное предупреждение

Из-за заморозков 2-3 июня по Забайкальскому краю дали экстренное предупреждение

МЧС и Гидрометцентр заблаговременно оповестило жителей 75-го региона о резком понижении температуры.МЧС России предупредило жителей Забайкалья о резком похолодании.

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