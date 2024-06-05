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Именно это им всем Артамонов и сказал...

Именно это им всем Артамонов и сказал...

По сути его полного выступления, а в чем он, собственно, не прав? Они не просрали собственную страну? Просрали.

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Комментарии
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М
ММ
К целям СВО надо добавить ДЕУКРАИНИЗАЦИЮ!
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1 час.
Р
Роман
Всех укратнцев в обязательном порядке проверять на причастность к майданам,скачкам,кричалкам про маскалей,активность в соцсетях против нашей страны и россиян!!!Бандерлогам нечего делать в России!!!
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1 час.
Геннадий Сытник
правильно сказал, просрали и платят за это жизнями, д...бы.
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36 мин.

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