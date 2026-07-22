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Царьград

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EasyJet развернул самолёт в Тенерифе из-за драки пассажиров

EasyJet развернул самолёт в Тенерифе из-за драки пассажиров

Самолёт easyJet, вылетевший из Тенерифе в Ливерпуль, вернулся в аэропорт из-за конфликта между пассажирами.

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