В сфере сельского хозяйства по итогам 2020 года Уссурийский округ сохранял лидерство

В сфере сельского хозяйства по итогам 2020 года Уссурийский округ сохранял лидерство

В Уссурийске прошло заседание постоянной депутатской комиссии по экономической политике, промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству, в рамках которой депутаты рассмотрели четыре вопроса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх