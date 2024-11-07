АО ВТБ Лизинг проведет «Дни распродажи» легковой и грузовой техники из собственного стока

На мероприятии, которое состоится одновременно на двух площадках в Москве, будут представлены более 500 единиц транспортных средств – новые и с пробегом востребованные модели грузовых и легковых автомобилей, а также спецтехника.
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