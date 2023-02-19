В зоне СВО на Украине погиб военнослужащий из Ростовской области

До начала спецоперации 23-летний военнослужащий проживал в городе Сальск.Печальная новость пришла в город Сальск Ростовской области — погиб 23-летний военнослужащий, который отправился в зону боевых действий на Украине в самом начале операции.
До начала спецоперации 23-летний военнослужащий проживал в городе Сальск.Печальная новость пришла в город Сальск Ростовской области — погиб 23-летний военнослужащий, который отправился в зону боевых действий на Украине в самом начале операции.
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