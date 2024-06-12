Филиппины видят в Китае «экзистенциальную» угрозу

МАНИЛА (ИА Реалист). Филиппины столкнулись с «экзистенциальной проблемой» из-за угроз Пекина в спорном Южно-Китайском море и не откажутся от отстаивания своих претензий, несмотря на китайское «запугивание», заявил в интервью Financial Times министр обороны страны Гилберт Теодоро.