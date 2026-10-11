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Репликанты решили стать богами: вышел трейлер сериала "Бегущий по лезвию 2099" с Хантер Шафер и Мишель Йео

Репликанты решили стать богами: вышел трейлер сериала "Бегущий по лезвию 2099" с Хантер Шафер и Мишель Йео

Героиня Хантер Шафер должна выслеживать на Земле сбежавших репликантов, но ей предстоит объединиться с одним из них ради спасения Лос-Анджелеса и собственной жизни.

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