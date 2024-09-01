ТАСС: в Красном Лимане в бывшем здании СБУ уничтожена группа военных ВСУ

Российская артиллерия уничтожила группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в бывшем здании Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).
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