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ТАСС: в Красном Лимане в бывшем здании СБУ уничтожена группа военных ВСУ

ТАСС: в Красном Лимане в бывшем здании СБУ уничтожена группа военных ВСУ

Российская артиллерия уничтожила группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились в бывшем здании Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).

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