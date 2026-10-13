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Новости Липецка

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Устранены нарушения после капремонта крыши в Липецкой области

Устранены нарушения после капремонта крыши в Липецкой области

Госжилинспекция Липецкой области после проверки выдала Фонду капремонта предписание устранить нарушения, связанные с состоянием снегозадержателей на крыше дома №10 в посёлке Лев-Толстой.

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