За 41 неделю 2026 года в России было продано 1 027 170 новых легковых автомобилей. По данным агентства «Автостат» (со ссылкой на АО «ППК»), это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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